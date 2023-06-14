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İSLAM 14 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-14 05:45:00 -
14 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِؕ كُلَّمَٓا اُلْقِيَ فٖيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُـهَٓا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذٖيرٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak!

 Oraya her bir grup atıldıkça, muhafızları onlara;

 “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar."

(Mülk Suresi, 8)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bazı âhiret sahnelerini tasvir eden bu âyetler, kimlerin daha güzel davranacağını sınamak için ölümün ve hayatın yaratıldığını ifade eden 2. âyetle irtibatı olup, bu dünyada Allah’a isyan edenlerin öte dünyada çekecekleri cezayı, O’na karşı saygılı olup günah işlemekten korunanların elde edecekleri ödülleri açıklamaktadır. 6-8. âyetlerdeki tasvirler cezanın ne derece şiddetli olduğunu daha iyi hissettirme amacına yöneliktir. 8. âyette “uyarıcı” diye çevirdiğimiz nezîrden maksat peygamberdir (İbn Âşûr, XXIX, 25).

Âyette dünyada peygamberin çağrısına ve uyarılarına kulak tıkayıp inkâr ve isyanlarını sürdürmekte direnenlere, yarın kıyamet gününde, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorulacağını bildiren ifade aslında yaşayanlar için bir uyarıdır.
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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 419

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil:

Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin."

Kaynak: Münavî, Feyzu’l-Kadîr, 2/16

 

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