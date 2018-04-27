14 günde seçmen sayısı çoğalacak

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. 2 Mayıs’ta askıya çıkacak olan seçmen kütüğü ile birlikte seçmenler de listeleri kontrol ederek itirazlarını yapabilecekler. Bu listede 24 Haziran 2000 ve öncesi doğumlular seçmen olarak yer alacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalması ihtimali de göz önünde bulundurularak hazırlanacak ikinci listede, birinci listede olamayan 24 Haziran ile 8 Temmuz arası doğumlular ile askerlikten terhis olanlar ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olanlar da oy kullanabilecek.

ŞERH KONULACAK, SAYI ARTACAK

Bu durumda aradaki 14 günlük zaman diliminde seçmen sayısı da artmış olacak. YSK da bu durumu göz önünde bulundurarak seçmen kütüklerine "8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir" şerhi düşecek.

İşe YSK’nın seçme kütüğü hazırlığındaki o bölüm;

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamaya kalabileceği dikkate alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek "8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir" şerhi düşülecek.

Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge iye ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.

Birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran'da, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 8 Temmuz itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanlar da terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev belgesini ibraz etmek zorunda olacak.

Yeni Şafak