14 Eylül koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Salgınla mücadele sürerken milyonlar güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün vaka sayıları açıklandı mı? Bugün kaç yeni vaka var?
Milyonlarca kişi güncel vaka sayısını araştırıyor. Sonbaharın gelmesiyle vakalarda artış olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?
14 Eylül koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
14 Eylül verileri henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. 13 Eylül 2021'de 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.