Milyonlarca kişi güncel vaka sayısını araştırıyor. Sonbaharın gelmesiyle vakalarda artış olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

14 Eylül koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

14 Eylül verileri henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. 13 Eylül 2021'de 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.