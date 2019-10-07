14 bin ÖSO askeri yola çıktı Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat öncesi 14 bin ÖSO askeri TSK ile birlikte terör örgütü PKK işgaline son vermek için yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör mevzilerine yönelik askeri harekatına 14 bin ÖSO askeri katılacak. Yenisafak.com'a konuşan Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, "Yerlerinden sürgün edilen, evleri, işyerleri ve toprakları elinden alınan halkımız için yeniden umut doğdu. Fırat'ın doğusuna askeri harekat için ilk planda 14 bin ÖSO askeri savaşa katılacak. İhtiyaç durumunda yeni birlikler cepheye sevk edilecek" değerlendirmesinde bulundu. 14 bin ÖSO askerinin, YPG/PKK işgali altındaki Rakka, Haseke ve Münbiç mevzilerinde savaşacağı belirtildi. Yusuf Hammud, gerek duyulduğunda askeri harekata katılan askerlerin sayısının artacağını vurguladı. Beyaz Saray açıklaması sonrası gözler sınırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından gözler sınırdaki hareketlilikte. Tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

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