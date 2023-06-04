14 araçlık zincirleme kaza! Yaralılar var
TEM Otoyolu Düzce geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, tır, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada toplam 6 kişi yaralandı.
Zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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