  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

14 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

14 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama bugün altın fiyatlarındaki son durum ne? 14 Ağustos güncel altın fiyatları ne oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altın ve reşat altın ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:10:00 -
14 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının 430 seviyesine düşmesi bekleniyor. Altının ons fiyatındaki gerileme, büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olsada, zaman zaman yükselişler gözleniyor. Gram altının bugünkü alış fiyatı 460 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

  • 460,55
  • 460,69

22 AYAR BİLEZİK

  • 420,00
  • 424,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.980,10
  • 3.037,80

YARIM ALTIN

  • 1.490,90
  • 1.531,30

ÇEYREK ALTIN

  • 748,20
  • 766,10

REŞAT ALTIN

  • 3.012,57
  • 3.070,75

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 416,43
  • 432,54

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 257,54
  • 298,93

13 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?
13 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Ekonomi

13 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...
Dünya

Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'nın..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı