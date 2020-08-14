14 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?
14 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama bugün altın fiyatlarındaki son durum ne? 14 Ağustos güncel altın fiyatları ne oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altın ve reşat altın ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...
Altın fiyatlarının 430 seviyesine düşmesi bekleniyor. Altının ons fiyatındaki gerileme, büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olsada, zaman zaman yükselişler gözleniyor. Gram altının bugünkü alış fiyatı 460 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
- 460,55
- 460,69
22 AYAR BİLEZİK
- 420,00
- 424,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.980,10
- 3.037,80
YARIM ALTIN
- 1.490,90
- 1.531,30
ÇEYREK ALTIN
- 748,20
- 766,10
REŞAT ALTIN
- 3.012,57
- 3.070,75
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 416,43
- 432,54
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 257,54
- 298,93