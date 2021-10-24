139 yıllık gizem… Mahmut Tanal ‘kökü dışarıda’ kulübün üyesi çıktı!

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CHP’nin sivri dilli provokasyon elemanlarından Mahmut Tanal’ın ismi, medyada sıkça ‘masonik yapılanma’ olarak adı geçen ve 1882 yılında İngiliz büyükelçi tarafından kurulan ‘kökü dışarıda’ Büyük Kulüp'ün üyesi olduğu ortaya çıktı.

Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden, kulüpteki seçimlerde oy kullanırken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Tanal paylaşımına “İstanbul büyük kulüp seçiminde oy kullandım. hayırlı olması dileğiyle; Herkese sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum.” notunu düştü.

Tanal’ın üyesi olduğu ortaya çıkan Büyük Kulüp ya da tam adıyla Büyük Kulüp Derneği’nin, aralarında iş insanı, siyasetçi, asker, bürokrat, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu yaklaşık 8 bin üyesi bulunuyor.

İngilizler tarafından kuruldu

Adı medyada çıkan bazı haberlerde ‘masonik teşkilat’ olarak geçen kulüp, 1882 yılında, İngiltere’nin İstanbul'daki büyükelçiliğinde görevli Alfred Sandison'ın girişimleriyle 30 kurucu üye tarafından “Cercle a'Pera” adıyla Beyoğlu'nda kuruldu. İngiltere’nin Osmanlı’daki en yetkili temsilcisi ve siyasi misyon şefi olan Sandison, aynı zamanda Beyoğlu'ndaki "Grand Orient Mason Locasının" da kurucusudur. Söz konusu oluşum özellikle dünyada Fransızca Cercle d'Orient adı ile biliniyor.

“Kapalı kutu”

Kulübün İttihat ve Terakki döneminde önemli sayıda Türk üye kabul etmesi ise dikkat çekiyor. Kadıköy’de yer alan ve dernek statüsünde faaliyet gösteren kulübün, sosyal bir oluşum olmasından ziyade 130 yıldan fazla geçmişi, 150 trilyonluk mal varlığı ile küçük bir imparatorluğu andırdığı, hükümetlerin kurulduğu ve devrildiği bir "kapalı kutu" olduğu yorumları sıklıkla dile getiriliyor.

Kulübün logosunda kuruluş misyonunu gözler önüne seren cinsten. Logunun altında "1882 Cercle d'Orient" açıklaması yer alıyor. Türkçe "Doğu Çevresi" veya "Şark Çemberi" anlamına geliyor. Cercle d'Orient ve Grand Masonlar Locası (yeni ismiyle Büyük Kulüp) uzun yıllar Beyoğlu Abraham Paşa apartmanında çalışmalarını sürdürdü. Abraham Paşa'nın tarihi binasında aynı zamanda Osmanlı Masonlar Kulübü de hizmetlerini sürdürüyordu. Osmanlı Mason locasının da adı "Grand Orient" (Büyük Doğu) locası idi.

Tanal ne arıyor?

Kurucularının büyük bir kısmının mason olduğu ortaya çıkan kulüp ise ‘masonik yapılanma’ iddialarını ise hiçbir zaman kabul etmedi. CHP’li Tanal’ın, kökleri dışarıda olan böylesi gizemli bir kulüpte ne aradığı ve bu yapılanmanın Türkiye’de neyi hedeflediği merak diliyor.

Tunç Soyer “mason” çıkmıştı

Daha önce de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerle kol kola gezen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Cenova Locası'na üye olduğu ortaya çıkmıştı.

Soyer, sosyal medyaya düşen fotoğrafında törenle mason giysisini giyerken ve belgesini alırken görülüyor.