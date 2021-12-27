139 bin çocuğa her ay bin 259 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 960 milyon TL destek sağlandı!

Yeniakit Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımlarıyla çocukları yalnız bırakmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile, “2021 yılı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımlarıyla çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Onları, eğitim hayatından kopmamaları ve durumlarının iyileştirilmesi için ailelerinin yanında destekledik. Sosyal Ekonomik Destek Yardımıyla (SED) 139 bin çocuğa her ay bin 259 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 960 milyon TL destek sağladık” denildi.