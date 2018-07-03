13.8 milyon çalışan BES’le tanışacak

Ayhan Sincek, temmuzda 3.3 milyon kişinin daha Otomatik Katılım Sistemi’yle (OKS) Bireysel Emeklilik’e (BES) dahil olmasıyla 2017 başından beri 13.8 milyon kişinin BES’le tanışmış olacağını söyledi.

OKS’nın çalışanların ayağına emekliliklerinde ikinci maaş alma fırsatı getirdiğine dikkat çeken Sincek, ”Otomatik Katılım’da 1 Temmuz itibariyle bir aşama daha geride kaldı. 10-49 personeli olan iş yerlerinde çalışan 3.3 milyon kişi daha OKS’ye giriş yapmaya başladı. Böylece 2017 yılı başından beri OKS’yle tanışan çalışan sayısı 13.8 milyon oldu. Yaklaşık 7 milyon katılımcı gönüllü BES tarafında tasarrufu tercih ederken Otomatik Katılım ile de sisteme girip sözleşmesini sürdüren 4,5 milyon katılımcı mevcut. OKS’nin BES’e katkısı bu rakamlarla daha iyi anlaşılıyor” dedi.