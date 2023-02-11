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Gündem 137 saat sonra gelen kurtuluş!
Gündem

137 saat sonra gelen kurtuluş!

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuk 137 saat sonra kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 23:14:00 -

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuğa 137 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 6 yaşındaki çocuğu, 137 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.
Çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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