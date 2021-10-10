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Ekonomi 136 Ülke anlaştı! Teknoloji şirketlerine vergi kararı
Ekonomi

136 Ülke anlaştı! Teknoloji şirketlerine vergi kararı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dev şirketlerin vergiden kaçmalarını zorlaştıracak uluslararası anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 21:29:00 -
136 Ülke anlaştı! Teknoloji şirketlerine vergi kararı

Büyük teknoloji şirketleri çalışmalarını düşük vergi alan ülkelerde sürdürerek, vergi yükünü azaltıyordu. OECD'ye bağlı ülkelerin yeni imzaladığı anlaşmayla küresel vergi oranı %15 olarak belirlendi.

Yeni karar sonrasında şirketler artık az gelişmiş ülkelerde yatırım yaparak düşük vergi imkanından yaralanamayacak ve eskisinden daha fazla vergi ödeyecek. Yeni düzenleme hükümetler ve yatırımcılar tarafından eleştiri alıyor.

Gelişmekte olan ülkeler yeni anlaşmadan memnun değil

Facebook’un küresel işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg'in, perşembe günü yaptığı açıklamaya göre şirket, yeni düzenlemeyle daha fazla vergi ödeyecek. Clegg yeni anlaşma ile ilgili düşüncelerini, “Vergi sisteminin, işletmelere istikrar sağlarken halkın güvenini de yönetmesi gerekiyor. Ortaya bir uluslararası uzlaşma çıkmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz” şeklinde açıkladı.

Daha yüksek vergi oranını bekleyen gelişmekte olan ülkeler kendilerinin dikkate alınmadıklarını iddia ediyor. Vergi sınırının getirilmesi yabancı yatırımcı çekmek için vergi oranlarını kısan ülkeler için bir sorun oluşturmasa da gelişmekte olan ülkeler anlaşmadan memnun değil. Kabul edilen %15’lik orandan memnun olmayan ülkeler, gelişmiş ülkelerin kendilerini görmezden geldiğini iddia ediyor. Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, vergi oranları için sunulan tekliflerin memnun etmediğini ve az gelişmiş ülkelerin “kötü ve daha kötü” arasında tercih yapma mecburiyetinde bırakıldığını söyledi.

Ayrıca vergiler ile ilgili uzun süredir çalışmalarını yürüten Oxfam ve benzer sivil yardım kuruluşları, bu oranların vergi için ülke değiştiren şirketlerin önüne geçilmesine yardımcı olamayacağını belirtti.

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