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136 gözaltı 111 polis yaralı! Etiyopyalılar, ırkçı İsrail’e isyan etti

Katil Siyonist polisin pazar günü, Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Solomon Tekah’ı (19) nedensizce öldürmesi ülkede büyük protestolara neden oldu. Irkçı polisin mahkemede serbest bırakılmasına isyan eden ırkçılık karşıtları birçok kentte sokaklara döküldü. Polisle çatışan eylemcilerden 136’sı gözaltına alındı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:53

Barbar İsrail’in kendinden olmayan insanlara uyguladığı ırkçı tutum, ülkede isyana neden oldu.

Filistinli Müslümanları keyfince öldüren ve hiçbir hesap vermeyen Siyonist polisin geçtiğimiz pazar günü Kiryat Haim kentinde Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah’ı kurşunlayıp öldürmesi ve mahkemede serbest kalması ırkçılık karşıtlarının tepkisine neden oldu.

Birçok şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv’de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapatıp, barikatlar kurdu ve kendisine gaz sıkan polisle çatıştı. İsrail polisi dün sabah, Etiyopya asıllı Yahudilerin gece ülke genelinde düzenlediği gösterilerde taş ve cam şişeler ile polise saldırdıklarına dikkat çekerek, 111 polisin yaralandığını duyurdu. Ayrıca şiddet olaylarına karışan 136 kişinin gözaltına alındığına vurgu yapılan açıklamada, olaylarda 2 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

 İsrail’deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda da birçok ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalan Etiyopyalılar yine gösteriler yapmıştı.

Yaralıyken tekmelediler

Katil İsrail polisinin silahsız ve hiçbir tehlike oluşturmayan genci vurması sonrasında yaşananlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde yaralı Etiyopyalı Solomon Tekah’ın kanlar içinde yerde yatmasına rağmen hâlâ darp edildiği ortaya çıktı. Bank ve sandalyeyi gencin üzerine koyan İsraillilerden bazıları tekmelemekten de geri durmadı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:53
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  4. Kiryat Haim
  5. Solomon Tekah
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  7. Azrieli Tower
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  9. Katil İsrail
  10. Etiyopyalı Solomon Tekah

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  • Alparslan 1071Alparslan 107121 dk önce
    Nihayet sonunda oldu, "Yaşasın yahudi baharı" kendi kanınızda boğulun... içtiğiniz müslüman kanı yetmedi şerefsizler...

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