133 düzensiz göçmen yakalandı! Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 133 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Nehri ağzında yaklaşık 1 saat içerisinde 3 farklı lastik botu durdurdu. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 düzensiz göçmeni yakaladı. Öte yandan İncirburnu açıklarından aynı yöntemle yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 39 düzensiz göçmen de yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Ekipler, toplamda 133 yabancı uyrukluyu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

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