0553 313 94 23

13.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Ekim 2019 Pazar 07:31
13.10.2019 Günün âyet ve hadisi

 

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْساً اِذَا جَٓاءَ اَجَلُهَاۜ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez.

 Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır."

(Münâfikun Suresi, âyet: 11)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Güzelce abdest alanın günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.”   (Müslim)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 07:31
  1. 13.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Münafikun 11
  3. ecel
  4. abdest almak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'de 'Barış Pınarı' için sokağa döküldüler!
    1. İsrail'de 'Barış Pınarı' için sokağa..
    2. 13.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Mustafa Akıncı'dan skandal Barış..
    4. Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya..
    5. Avrupa Türkiye'ye karşı hain emri..
    6. Yüz nakilli Recep Sert ve eşi..
    7. "Teröristlerle müzakere yapmayız"..
    8. ABD Başkanı Trump'tan YPG'ye geri..
    9. Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!
    10. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar!..
    11. Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson..
    13. Kahvaltılık lokma nasıl yapılır?..
    14. Bir köy daha terörden temizlendi
    15. EURO 2020'de günün programı! Bugün..
    16. Keskin nişancımız YPG'li teröristi..
    17. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de..
    18. İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?
    19. Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?
    20. UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması
    21. Bu turşunun benzeri yok! İşte,..
    22. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye yaptırım..
    23. Günün toplu sonuçları! İşte, hazırlık..
    24. Fransa'dan skandal Türkiye kararı
    25. Kuyumcunun altın dolu çantası gasp..
    26. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı..
    27. Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...
    28. Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk..
    29. Ömer Çelik'ten AB'ye ve Arap..
    30. Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na..
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!