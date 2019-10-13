13.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...13 Ekim 2019 Pazar 07:31
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْساً اِذَا جَٓاءَ اَجَلُهَاۜ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez.
Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır."
(Münâfikun Suresi, âyet: 11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Güzelce abdest alanın günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.” (Müslim)
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