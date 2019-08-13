13.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌۜ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler!

Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah’ın size verdiklerinden O’nun için harcama yapın.

Kâfirler zalimlerin ta kendileridir."

( Bakara Suresi, âyet:154) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Nefsimin kudreti altında bulunduğu Allah´a kasem ederim ki, şayet yemin etmem gerekirse, şu üç husus üzerine yemin edebilirim:



- Yardımdan dolayı mal noksanlaşmaz.



- Allah´ın rızasını umarak, haksızlık edeni bağışlayan kimsenin, Allah ancak kıyamet gününde üstünlüğünü arttırır.



- Dilencilik kapısını kendisine açmayan kimseye, Allah fakirlik kapısını açmaz."

(Tirmizi, Zühd, 17; İbn Mâce, Zühd 8)