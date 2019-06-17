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130 bin askerin gözü Meclis’te… Yasalaşırsa terhis olacaklar

Askerlerin gözü kulağı Meclis’te. Yeni askerlik kanunun Meclis’ten geçmesi halinde 130 bin civarındaki asker terhis olacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:14
130 bin askerin gözü Meclis’te… Yasalaşırsa terhis olacaklar

Askerlik kanunu bu hafta meclisin ana gündemini oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın parti grupları ile gerçekleştirdiği görüşmede muhalefetin görüş ve önerileri alındı. Muhalefetin çekinceleri doğrultusunda yapılacak değişikler genel kuruldaki görüşmeler sırasında değişiklik önergeleri ile sunulacak. Yeni askerlik kanununu genel bir mutabakat ile yasalaşması hedefleniyor. Kışlalarda ise 6 ayını tamamlamış olan gençler meclisten gelecek haberi bekliyor. Erken terhis olacak asker sayısının yaklaşık 130 bin kişiyi yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

İki madde kabul edildi

Meclis genel kurulunda tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin ardında, maddeler üzerindeki görüşmelere başlandı. Geçtiğimiz hafta teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin ‘amaç’ ve ‘kapsam’ başlıklarını taşıyor. Teklifin ‘amaç’ başlığı altında şu ifadeler bulunuyor: “Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, TSK’dan çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile TSK’ya çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir.” Teklifin ‘kapsam’ başlıklı ikinci maddesinde ise “Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır” ibaresi yer alıyor.

İtirazlar ele alınacak

Bu hafta teklifin diğer maddelerinin görüşmeleri devam ederken parti gruplarından gelen çekinceleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlandı. Partilerden gelen değerlendirmeler sonucunda bazı maddelerde önergelerle değişiklikler gündeme gelecek. Terhisler sonucu güvenlik zafiyeti oluşmaması için önlem alınacak. Özellikle celplerin artık her ay yapılması hedefleniyor. Böylece her ay askere alım işlemi gerçekleşecek. Bu kapsamda mevcut celp dönemleri de bir ay öne çekilecek. Mevcut sistemde profesyonel ordunun yüzde 45 düzeyinde olduğunu belirtilirken, yeni sistemin devreme girmesiyle bu rakamın yüzde 55’e yükselmesi bekleniyor. Terhislerin ardından özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü ve KKTC gibi sıcak bölgelerde personelin tamamen profesyonel askerlerden oluşması hedefi mevcut.

45. madde değişebilir

Yasada değiştirilecek maddeler arasında Cumhurbaşkanına askerlik muafiyeti yetkisi tanıyan 45. maddenin bulunması bekleniyor. Muhalefet partileri, bu maddeyle ilgili itirazlarını sunacak. Bedelli ücretleriyle ilgili de partilerden gelen çekincelerin de ele alınması kuvvetle muhtemel. Hem yurt içi hem yurt dışı bedelliden yararlanacaklar için adil bir dengenin gözetilmesi hedefleniyor. Askerlik kanunu yasalaşırsa kışlalarda 6 aylık askerlik görevini tamamlamış olan 130 bin civarındaki genç terhis olacak. Bu nedenle süreci, şu an vatani görevini yapmakta olan yüzbinlerce gencin aileleri yakından takip ediyor.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 06:14
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