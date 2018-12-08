0553 313 94 23

13 yıldır seyyar olarak verdiği hizmet için köylüler ona dua ediyor

Sakarya'da 13 yıldır köy halkına seyyar bakkal ile hizmet veren muhtar Mevlüt Uçar, "Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Çok dua edenler var" dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:50
13 yıldır seyyar olarak verdiği hizmet için köylüler ona dua ediyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesinin muhtarı Mevlüt Uçar, mahalle içinde vatandaşlara kendi imkanları ile tasarladığı 'Seyyar Bakkal' ile 13 senedir hizmet veriyor. Mahalle içinde kiralık market yapılacak yer olmadığından mahalle sakinlerinin kurduğu seyyar bakkal ile hizmet veren Uçar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Allah razı olsun"

Market alış verişine gelen Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Muhtar arkadaşımızı uzun zamandır tanıyorum. Bence köye çok güzel bir hizmette bulunuyor. Bu konuda kendisine Allah razı olsun diyorum ve teşekkür ederim. Bence güzel bir hizmet ediyor. Köy halkı için ideal bir hizmet bence" derken, başka bir müşteri olan Sevgi Kendi gelen ise yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bakkal olmadan önce ilçe merkezine alış veriş yapmak için yürüyerek gider yürüyerek gelirdik. Bakkalımız olunca çok güzel oldu. Çok güzel hizmet veriyor yani. Ben bir vatandaş olarak memnunum. Genel anlamda insanlarda memnun" ifadelerini kullandı.

"Çok dua edenler var"

13 yıldır mahalle halkına seyyar bakkal ile hizmet veren Mevlüt Uçar ise yaptığı açıklamada, "Mahalle içinde böyle kiralık market yapacak bir yer olmadığı için mobil hizmet aklıma geldi. Bunu tasarladım ve 13 seneden beri halkıma ve milletime hizmet veriyorum. Bu hizmet anlayanlar için önemli bir hizmet. Hizmet kaybolduğu zaman değeri anlaşılır. Köylümüz gece yarısı da gelse, sabahın erken saatlerinde de gelse paralı veya parasız buradaki her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Buda bize gurur veriyor. Bakkalımızda her şey mevcut. Dondurmasından tut, çerez, bakliyat, sigara her türlü ihtiyaç bakkaliyemizde vardır. İlgi vatandaşlar tarafında çok güzel. Çok dua edenler var. Halkımız çiftçi olduğundan dolayı tarlasından gelirken ihtiyacını karşılıyor. Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Seyyar bakkaldan görüntüler;

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:50
  1. Sakarya
  2. Pamukova
  3. Karapınar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova'da kardan kapanan yol açılıp, hastaya ulaşıldı
    1. Yüksekova'da kardan kapanan yol..
    2. Giresunspor'da Aykut Demir, kadro dışı
    3. Alacak tartışması kanlı bitti!..
    4. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    5. Katar ABD aracılığıyla Mozambik enerji..
    6. Bunu eken köşeyi döndü! Kilosu 130..
    7. Fok sandılar erkek cesedi çıktı
    8. Müjde geldi! Herkesi ilgilendiren..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açılışa..
    10. Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    11. Brüksel'de "sarı yelekliler" AB..
    12. Beşiktaş yıldız oyuncu ile yollarını..
    13. Jandarma Genel Komutan Arif Çetin'in..
    14. Enduroda sezon finaline Urla ev..
    15. "Haftalardır hedefimizi koyuyoruz"
    16. "Boğaziçi Zirvesi'nde 380 milyon..
    17. Sarı yelekliler AB kurumlarına yürüyor!
    18. Maliki'den kabine krizini..
    19. Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi!..
    20. Itandje'den çok konuşulacak..
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer