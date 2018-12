13 yıldır seyyar olarak verdiği hizmet için köylüler ona dua ediyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesinin muhtarı Mevlüt Uçar, mahalle içinde vatandaşlara kendi imkanları ile tasarladığı 'Seyyar Bakkal' ile 13 senedir hizmet veriyor. Mahalle içinde kiralık market yapılacak yer olmadığından mahalle sakinlerinin kurduğu seyyar bakkal ile hizmet veren Uçar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Allah razı olsun"

Market alış verişine gelen Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Muhtar arkadaşımızı uzun zamandır tanıyorum. Bence köye çok güzel bir hizmette bulunuyor. Bu konuda kendisine Allah razı olsun diyorum ve teşekkür ederim. Bence güzel bir hizmet ediyor. Köy halkı için ideal bir hizmet bence" derken, başka bir müşteri olan Sevgi Kendi gelen ise yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bakkal olmadan önce ilçe merkezine alış veriş yapmak için yürüyerek gider yürüyerek gelirdik. Bakkalımız olunca çok güzel oldu. Çok güzel hizmet veriyor yani. Ben bir vatandaş olarak memnunum. Genel anlamda insanlarda memnun" ifadelerini kullandı.

"Çok dua edenler var"

13 yıldır mahalle halkına seyyar bakkal ile hizmet veren Mevlüt Uçar ise yaptığı açıklamada, "Mahalle içinde böyle kiralık market yapacak bir yer olmadığı için mobil hizmet aklıma geldi. Bunu tasarladım ve 13 seneden beri halkıma ve milletime hizmet veriyorum. Bu hizmet anlayanlar için önemli bir hizmet. Hizmet kaybolduğu zaman değeri anlaşılır. Köylümüz gece yarısı da gelse, sabahın erken saatlerinde de gelse paralı veya parasız buradaki her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Buda bize gurur veriyor. Bakkalımızda her şey mevcut. Dondurmasından tut, çerez, bakliyat, sigara her türlü ihtiyaç bakkaliyemizde vardır. İlgi vatandaşlar tarafında çok güzel. Çok dua edenler var. Halkımız çiftçi olduğundan dolayı tarlasından gelirken ihtiyacını karşılıyor. Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Seyyar bakkaldan görüntüler;