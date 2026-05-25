  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarsılmaz "EFES-2026 Tatbikatı"na damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli silahlı robotunu imzaladı! Türkiye’den Kudüs’e Somaliland Büyükelçiliği uyarısı! Ayağınız denk alın Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..! CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme! DEM Parti heyeti İmralı’da İran basınından Hürmüz iddiası: Mutabakatta ABD protokolü yok Yolsuz Ekrem'den sokak provokasyonu! Cezaevinden vatandaşı galeyana getiriyor! Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz ama…" Geri adım atmayacağız Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek Yetkisiz yönetim bayramlarını zehir etti! CHP genel merkezinde emekçiler mağdur
Spor 13 yıl sonra gelen kupa! Olympiakos, Real Madrid’i devirip Euroleague şampiyonu oldu
Spor

13 yıl sonra gelen kupa! Olympiakos, Real Madrid’i devirip Euroleague şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
13 yıl sonra gelen kupa! Olympiakos, Real Madrid’i devirip Euroleague şampiyonu oldu

Euroleague Final Four finalinde Real Madrid’i 92-85 mağlup eden Olympiakos, 13 yıl aradan sonra kupaya uzandı...

Atina’da oynanan Euroleague Final Four finalinde Olympiakos, Real Madrid karşısında son çeyrekte ortaya koyduğu performansla şampiyonluğa ulaştı. Olympiakos, böylelikle 4. kez kupayı müzesine götürdü.

 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Final Four heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği organizasyonda mutlu sona ev sahibi Olympiakos ulaştı. Yunan ekibi yarı finalde Fenerbahçe'yi 79-61'lik skorla yenerek finale yükselirken, Real Madrid de Valencia'yı 105-90'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı.

 

Olympiakos ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği finalde ilk periyodu İspanyol ekibi 26-19 önde tamamlarken, soyunma odasına Yunan ekibi 46-44'lük üstünlükle girdi. Son çeyrek öncesi Real Madrid yeniden öne geçse de Olympiakos'un 4. periyotta bulduğu 31 sayı galibiyeti getirdi. Olympiakos, parkeden 92-85'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

 

Real Madrid forması giyen Trey Lyles 24 sayıyla final maçının en skorer ismi oldu. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 4 asist, Alec Peters 16 sayı, 7 ribaund, 2 asistle galibiyette önemli rol oynadılar.

 

Turnuvada 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götüren kırmızı-beyazlı ekip, 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

 

Salon: Telekom Center

Hakemler: Sreten Radovic, Robert Lottermoser, Olegs Latisevs

Olympiakos: Sasha Vezenkov 12, Thomas Walkup 10, Milutinov 8, Tyler Dorsey 1, Kostas Papanikolaou, Evan Fournier 20, Alec Peters 16, Cory Joseph 5, Donta Hall 7, Tyson Ward 7, Tyrique Jones 4, Shaq McKissic 5

Başantrenör: Georgios Bartzokas

 

Real Madrid: Mario Hezonja 19, Trey Lyles 24, Chuma Okeke, Facundo Campazzo 5, Alberto Abalde 9, Andres Feliz 13, Gabriel Deck 4, Theo Maledon 8, Sergio Llull 3

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 26-19 (Real Madrid lehine)

Devre: 46-44 (Olympiakos lehine)

 

3. Periyot: 65-61 (Real Madrid lehine)

5 faulle çıkan: Trey Lyles (4. Periyot 09.49) (Real Madrid)

Gözler EuroLeague Final Four’da! Türk basketbolu, Avrupa’da 20. kupa peşinde
Gözler EuroLeague Final Four’da! Türk basketbolu, Avrupa’da 20. kupa peşinde

Spor

Gözler EuroLeague Final Four’da! Türk basketbolu, Avrupa’da 20. kupa peşinde

Fenerbahçe Kulübünden Euroleague’e tepki: Hukuki boyutlarıyla takipçisi olacağız
Fenerbahçe Kulübünden Euroleague’e tepki: Hukuki boyutlarıyla takipçisi olacağız

Spor

Fenerbahçe Kulübünden Euroleague’e tepki: Hukuki boyutlarıyla takipçisi olacağız

EuroLeague yönetimi, Final Four’u eline yüzüne bulaştırdı
EuroLeague yönetimi, Final Four’u eline yüzüne bulaştırdı

Spor

EuroLeague yönetimi, Final Four’u eline yüzüne bulaştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23