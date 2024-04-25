13 yıl sonra gelen itiraf: 'Oğlunu öldürdüler!'

İş insanı Fettah Tamince’nin oteli Rixos’ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş soruşturmasının seyrini değiştirecek itiraf. X’te açılan sohbet odasına katılan bir kişi, ‘Burak’ı Ferdi aşağı attı. Korkumuzdan konuşamadık. Murat abi ve aile beni affetsin’ mesajı attı. 13 yıl sonra gelen bu itiraftan sonra baba Murat Oğraş soluğu savcılıkta aldı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Antalya Rixos Oteli’nde staj yaparken şüpheli bir şekilde yüksekten düşerek hayatını kaybeden Burak Oğraş davasının seyrini değiştirecek itiraf 13 yıl sonra geldi. X’te Burak Oğraş için açılan sohbet odasına katılan ‘Marvin Cook’ isimli kullanıcı Oğraş’ın iddiaların aksine aşağı atıldığını, kendisinin de korktuğu için yıllardır sustuğunu söyledi. Baba Oğraş, 13 yıl sonra gelen bu itiraftan sonra soluğu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı. ‘Marvin Cook’ rumuzlu kişinin bulunup ifadesinin alınmasını talep etti.

BURAK’I AŞAĞI ATTILAR!

Baba Murat Oğraş, oğlunun ölümünü gündemde tutabilmek için X’te her ay düzenli şekilde canlı sohbet odaları açıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında açılan sohbete katılan bir kişi, yaptığı itiraflarla adeta davanın seyrini değiştireceğe benziyor. ‘Marvin Cook’ ismiyle canlı sohbete katılan bir kişi, ‘Dark bey ben o dönem otelde stajyer olarak çalışıyordum. Burak’ı aşağı atan Ferdi’dir. Bunu burada açık açık söyleyemem. Bana da zarar verirler. Burak öldükten sonra Ferdi arkadaşlarına ‘İnşallah yakalanmayız. İnşallah bizi ele vermezler’ dedi.. Korkuyorduk, kimseye anlatamadık. Murat abi ve ailesi beni affetsin’ mesajları attı.

BABA OĞRAŞ HAREKETE GEÇTİ

Murat Oğraş, 13 yıl sonra davanın seyrini değiştirecek bu itirafın ardından bir dilekçe yazarak X’te itirafları yapan kişinin bulunmasını talep etti. 19 Şubat 2024 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, ‘Kasten öldürme’ soruşturmasında, Twitter (X) olarak bilinen sosyal medya platformunda, Rixos Otel’de staj yaparken katledilen oğlum Burak Oğraş için açılan canlı konuşma odasında oda yöneticisinin hesabına direk mesaj yöntemiyle @MarvinCook38473 isimli hesaptan yazı ekinde yer alan mesaj atılmıştır. Bu mesaj itiraf niteliğindedir. Ferdi Sandıkçı bu dosyanın şüphelisidir. ‘Burak’ı aşağı atan Ferdi’dir’ mesajını atan kişinin tespiti yapılarak bu kişinin sorgulanması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz’ ifadelerine yer verildi.

TAMİNCE’NİN KARŞISINDA BARDAK KIRDIM

13 yıldır adalet arayışında olan Baba Murat Oğraş, MedyaRadar’a konuştu. Baba Oğraş, ‘13 yıl oldu. Davada altı savcı değişti. Fettah Tamince’nin adını gören elini çekiyor. Benim oğlum daha 16 yaşındayken okulu tarafından staj yapsın diye Tamince’nin oteline teslim edildi. Bu çocuklar onlara emanet edildi. Ben sosyal medyada her gün Fettah Tamince’yle ilgili paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan rahatsız olduğunu biliyordum. İki sene önce görüşmek için bizi İstanbul’a çağırdı. Ofisine gittik. Sırf bizimle görüşmek için Dubai’den İstanbul’a gelmişti. Üzgün olduğunu söyledi. Suçluluk hissediyordu. Kendini ve otelin adını kullanmamam için bana para teklif etti. Bende o sırada elimde bardak vardı. Onu yere attım. Bağırmaya başladım. Avukatımla dışarı çıktık. Ona FETÖ’cü dediğim için bana dava açtı. Üçüncü celsede beraat ettim. Mahkemeye sunduğum belgeler onun bu örgüte bağlı olduğunu gösteriyordu. Fettah Tamince’nin adını duyan kaçıyor. Avukatlarıma dolaylı olarak tehditler geldi. Ben de İstanbul’dan bir avukatla çalışıyorum. 13 yıl sonra gelen bu itiraf, soruşturmanın seyrini değiştirecek. Fettah Tamince ve dönemin Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın ifadelerinde çelişkiler var’ dedi.

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