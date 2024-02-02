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Gündem 13 yaşındaki yeğenini ölüme mahkum etmişti: O teyze hakkında skandal karar!
Gündem

13 yaşındaki yeğenini ölüme mahkum etmişti: O teyze hakkında skandal karar!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 16:07:00 -
13 yaşındaki yeğenini ölüme mahkum etmişti: O teyze hakkında skandal karar!

Bursa'da 13 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı alıkoyarak, çöp ev haline getirdiği dairede kilitli tutan ve neredeyse ölümüne neden olacak olan 'teyze' Kamuran Pınar A., hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Bursa'da 13 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı alıkoyarak, çöp ev haline getirdiği dairede kilitli tutan ve neredeyse ölümüne neden olacak olan 'teyze' Kamuran Pınar A., hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Bursa'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı , çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklanan Kamuran Pınar A., 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına gerekçe olarak, 'Sanığın üzerine atılı suçun vasfının lehine değişme ihtimali' gösterilirken, duruşma 10 Mayıs'a ertelendi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

'BULUNMASAYDI, HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar A.'nın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİ!

Kamuran Pınar A.'nın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına bugün devam edildi. 6'ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Kamuran Pınar A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Tarafların avukatları ve tanıkların dinlendiği duruşmayı, 10 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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