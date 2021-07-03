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Gündem 13 yaşındaki kızın eline silah verdiler
Gündem

13 yaşındaki kızın eline silah verdiler

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede terör örgütü PKK ile HDP’nin ilişkisinde fonksiyonel benzerliklerin anlatıldığı bölümde, çocukları dağa kaçırıldığı için, HDP Diyarbakır il binası önünde 669 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır Annelerine de yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 11:08:00 -
13 yaşındaki kızın eline silah verdiler

 Göksel Çağlav  Ankara 

Akit’in ulaştığı HDP’nin kapatma iddianamesinde, çocuğu HDP tarafından dağa kaçırılan Hatice A.’nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede şunları dile getirdi:  “Muhammed CANBEY benim öz oğlumdur. Oğlumun Bağlar HDP ilçe binasına götürdüklerini sonrasında ise  Sur ilçesi tarafında bulunan Özgür Yurttaş Derneği’ne götürdüklerini söylediler… Çevreden sorup öğrendiğim kadarıyla Diyarbakır’ın Lice ilçesi Sisi Köyünde çocukları toplayıp dağa götürüldüğünü öğrendim. Köyde bulunan PKK’ya ait mezarlıkta olduklarını öğrendik. Mezarlığa gittiğimizde ellerinde silah olan iki kişi bizi karşıladı. Benim oğlum kanser hastalığının bir çeşidi olan Talasemi majör hastasıdır. Bunu da kendilerine anlatmama rağmen oğlumu bana vermediler. Hatta bana altı çocuğumun olduğunu belirterek, ‘bunlardan bir tanesini bana vermeyi çok mu görüyorsun’ dediler.”

 HDP tarafından PKK’ya kaçırıldıktan sonra, örgütten kaçan 13 yaşındaki kız çocuğunun eline zorla uzun namlulu ağır silah verilmiş şüphelinin de ifadeleri yer aldı. HDP il örgütünün düzenlediği bir eğlenceden kaçırılan 13 yaşındaki kız çocuğu Ayten Ö.’nün ifadesinde “...2013 yılı içerisinde Yüksekova ilçesinde HDP tarafından düzenlenen eğlenceye katılmıştım. İki bayan örgüt mensubu beni taksiye bindirdi. Felat kod isimli örgüt mensubu bizi karşıladı. Hakurk kampına gittik. AK-47 marka uzun namlulu silahı teslim ettiler. 20 gün ideolojik eğitim aldım” sözleri iddianamede yeraldı.
Yeni Akit Gazetesi

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