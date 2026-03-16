13 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Yasaklı gölette ölümle burun buruna geldi
Bolu’da beton bloklarla çevrilerek girilmesi yasaklanan gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Olay, saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar Köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju K., bisikletini yol kenarında bırakıp arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Tanju K. suda çırpınmaya başlayınca, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekibi yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren, nefessiz kalan ve su yutan Tanju K., suni teneffüs yapılarak hayata döndürüldü. Çocuk, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Tanju K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.