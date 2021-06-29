  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Delta mutasyonu İngiltere'de ölümlere neden oldu
Boupendza, Atalanta formasına çok yakın
Başkentte geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı
Aktüel 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı
Aktüel

13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 01:01:00 -
13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarpması neticesinde anne ile 2 çocuğu yaralandı.

Kümbet Mahallesi 65. Sokak'ta 58 ACT 108 plakalı otomobili kullanan M.Ş.K. (13), geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.E. (35) ile çocukları M.E. (10) ve M.E'ye (3) çarptı.

Kazada yaralanan anne ile 2 çocuğu, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay