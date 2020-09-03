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Yaşam 13 yaşında hafızlık tacını taktı
Yaşam

13 yaşında hafızlık tacını taktı

Adıyaman’da yaşayan, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ruveyda Deniz, Kur’an kursunda öğreticilik yapan babasından etkilenerek genç yaşta hafız olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:31:00 -
13 yaşında hafızlık tacını taktı

Adıyaman’da yaşayan 13 yaşındaki Ruveyda Deniz, Kur’an kursunda öğreticilik yapan babasından etkilenerek genç yaşta hafız olmanın mutluluğunu yaşıyor. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Deniz, yaklaşık 3 yıl önce hafızlık eğitimine başladı. Eğitimine severek devam eden, Kovid-19 salgını döneminde evinde çalışmalarını sürdüren Deniz, hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Ruveyda Deniz, babasının hafız olduğunu ve ondan etkilendiğini söyledi.

Hedefimden asla vazgeçmedim

Deniz, “Zor süreçte ailem hep yanımda oldu. Sonuç olarak hafız oldum ve belgemi aldım. Plan ve programlı bir şekilde çalışarak hafız oldum. Bol bol sesli okuma yaptım. Kur’an-ı Kerim’de sesli okuma çok önemlidir. Kendi sesimi, yanlışı görmem için duymam gerekiyor. Hedefimden asla vazgeçmedim. Hafız olmak çok güzel bir duygu. Zor ama zoru başarmak güzel. Herkesin hafız olmasını isterim. Sabırla çalışmak ve pes etmemek gerekiyor.” dedi.

Doktor olmak istiyorum

Eğitimini de tamamlayıp doktor olmak istediğini belirten Deniz, “Okuyup göz doktoru olmak istiyorum. Göz konusunda bilgilerim olduğu için özellikle göz doktoru olma hayalim var. “ ifadesini kullandı.

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