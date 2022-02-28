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Ekonomi 1.3 trilyon dolarlık fondan Rusya kararı
Ekonomi

1.3 trilyon dolarlık fondan Rusya kararı

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rus varlıklarını elden çıkaracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 00:15:00 -
1.3 trilyon dolarlık fondan Rusya kararı

Rusya’nın Ukrayna topaklarına yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’ya uygulanacak yaptırım listesi uzamaya devam ediyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Devlet Varlık Fonu’nun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını söyleyerek, "Fonun yatırımlarını dondurmaya karar verdik ve (Rusya'nın) satış sürecini başlattık" dedi.

Norges Bank Yatırım Yönetimi'ne (NBIM) göre, 2020 yılının sonunda, fonda Rus varlıkları 6,7 milyar kron değerinde devlet tahvili ve 23,3 milyar kron değerinde öz kaynak bulunduruyordu.

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