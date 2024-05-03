13 tonu aşkın sahte deterjan ele geçirildi
Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi yakalandı.
Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi aldı.
Düzenlenen operasyonda, 13 ton 450 kilogram sahte deterjan, 5 bin 330 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, karakoldaki işlemleri devam ediyor.
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