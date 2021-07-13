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Ekonomi 13 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı?
Ekonomi

13 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı?

13 Temmuz evde bakım maaşları ödemeleri ne zaman başlayacak? Ödeme alan hak sahipleri özellikle bayramın yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı temmuz ayı ödemeleri başladı mı, ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-13 22:19:00 -
13 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı?

"13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iler listesi belli oldu mu?" sorusu merak kazandı. Her ay devlet tarafından bakıma muhtaç ailelere bakıma muhtaç kişinin ihtiyaçlarını karşılamak adına ödenen evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanıyor. Peki 13 evde bakım maaşı yattı mı?

13 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşları her ay olduğu gibi bu ayında 15'i yani 15 Temmuz Perşembe itibariyle hesaplara yatmaya başlayacak. Dolayısıyla henüz Temmuz ayı ödemeleri başlamadı.

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