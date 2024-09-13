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Yerel 13 saattir aranıyor! Balığa çıktı, bir daha geri dönmedi
Yerel

13 saattir aranıyor! Balığa çıktı, bir daha geri dönmedi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:32:00 -
13 saattir aranıyor! Balığa çıktı, bir daha geri dönmedi

Bartınlı balıkçı Baykal Özdemir, teknesi ile birlikte açıldığı denizde kayboldu. 13 saattir haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Bartın Boğaz Mevkisisinden 2 gün önce denize açılan ve Tarlaağzı limanının yaklaşık 1.5 mil açıklarında BACANAK-2 isimli 7 metre boyunda ahşap teknesinde balık avlayan Baykal Özdemir, gece saat 01:00 de telefonla aradığı yakınlarından yardım istedi. 

Telefon şarjının bitmek üzere olduğunu belirten ve tekne motorunun stop ettiğini söyleyen Baykan'a ulaşmak için çalışma başlatıldı. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter ile denizde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 13 saattir süren çalışmalarda ne balıkçı teknesine nede de teknenin kaptanı Baykal Özdemir'e ulaşılamadı.

Motor arızası nedeniyle stop eden teknenin, gece denizdeki fırtınada sürüklendiği ve uluslararası sulara sürüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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İHA
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