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Teknoloji 13 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfedildi
Teknoloji

13 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfedildi

Tokyo Üniversitesi'nden gökbilimciler, 13.4 milyar ışık yılı uzakta olan yeni bir galaksi keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 01:30:00 -
13 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfedildi

Tokyo Üniversitesi'nden gökbilimciler, yeni bir galaksi keşfetti. GN-z11 ismi verilen galaksinin 13,4 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu ve bu özelliğiyle bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceği belirtildi.

Yeni galaksi, Nobunari Kashikawa tarafından yönetilen gök bilimcilerinden oluşan ekip tarafından keşfedildi. Evrende gözlemlenebilen en uzak galaksiyi keşfetmek üzere çalışmalarını sürdüren ekip, GN-z11 galaksisinin Dünya'ya olan uzaklığını ölçmek üzere çeşitli incelemeler gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, yapılan diğer gözlemlerin de yeni bulgularla uyuşması durumunda yeni galaksinin bugüne kadar tespit edilen en uzak galaksi unvanını taşıyacağını kaydetti.

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