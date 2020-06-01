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13 Mart'ta durdurulmuştu... Kapalı görüşler yeniden başladı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerle birlikte 13 Mart tarihinden bu yana durdurulan kapalı görüşler, normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden başladı.Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüşebilecek. Ateşleri ölçülerek cezaevine alınacak ziyaretçiler maske takacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:18:00 -
13 Mart'ta durdurulmuştu... Kapalı görüşler yeniden başladı

Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüştürülecek. Salgın nedeniyle görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklulara, ilave görüş hakkı da verilecek.

Cezaevlerine ateşleri ölçülerek alınacak ziyaretçiler, maske takacak. Kapalı görüşlerin yapıldığı bölümlerde, belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon gerçekleştirilecek, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutuklular için gerekli önlemler alınacak.

Adalet Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında cezaevlerindeki açık ve kapalı görüşleri 13 Mart'tan itibaren ertelemişti. Açık görüşlerin durdurulması kararı devam edecek.

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