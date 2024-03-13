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Tarih 13 Mart 1887: Muhammed Nûrü'l Arabî'nin vefatı (Âlim)
Tarih

13 Mart 1887: Muhammed Nûrü'l Arabî'nin vefatı (Âlim)

Yeniakit Publisher
2024-03-13 05:39:00 -
13 Mart 1887: Muhammed Nûrü'l Arabî'nin vefatı (Âlim)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, âlim Muhammed Nûrü'l Arabî'yi hayırla yâd ediyoruz.

“Seyyid Hoca” lakabıyla da tanınan Seyyid Muhammed Nur, 1228/1813 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’de doğmuştur. Babası Seyyid İbrahimü’l-Kudsi tarafından soyunun Hz. Muhammed(sav)’e dayandığı öne sürülmektedir. Dedesi ise, meşhur veli ve şeyh Bedrü’l-Veli’dir.



Seyyid Muhammed Nûr yaşı yediye vardığında Kahire’ye gidip Şeyh Hasan el-Kuveysnî’den (1254/1839) öğrenim görmüştür. Câmiü’l-Ezher’deki tahsil süresi dokuz yıl sürmüş (1235-1244/1819-1828) hocası Şeyh Hasan el-Kuveysnî kendisiyle yakından ilgilenmiş, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Şeyhinin emriyle gittiği Yanya’da Şeyh Yûsuf’un (1245/1829) damadı Talât Efendi’den tahsile devam etmiştir. 1245/1829’da Mekke’ye gittiğinde orada Şeyh Ömer Abdürrasûl’den hadîs okumuştur.



Seyyid Muhammed Nûr, şeyhi Hasan el-Kuveysnî’nin “Filân kitabı okut, sen Rum’a git” emriyle 1245/1829’da Rumeli’ye doğru yola çıkar. İskenderiye’den ayrılıp Antalya-Gelibolu-Selânik şehirlerinde biraz kaldıktan sonra Serez’e gelir ve Serez medresesinde bir süre müderrislikte bulunur. Demirhisar, Doyran, Ustrumca yoluyla Koçana’ya varır ve Üsküp valisi Hıfzı Paşa’nın (1277/1860) yaptırdığı Koçana medresesi’nde yerli halkın büyük ricaları sonunda müderrisliğe başlar. Yıl, 1249/1833’tür. Müderris olduğu senenin Ramazan ayında da Koçana Camii’nde Kasîde-i Emalî’yi Türkçe açıklayarak, okutmuştur. Usûl-i Fıkıh ve Fenarî de takrir ettiği dersler arasındadır.

Ustrumca’da vefât ettiği odada defnedilmiştir. Ustrumca, halen Makedonya’nın bir sınır şehridir. Mısır’da başlayan ömür, tam yetmiş dört yıl sonra Ustrumca’da noktalanmış olur.

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