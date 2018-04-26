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13. Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 13. Lale Festivali etkinlikleri kapsamında Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası gerçekleştiriliyor. 16 üniversitenin katıldığı Lale Kupası Turnuvası İBB Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri’ndeki kum sahada düzenleniyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:31
13. Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı başladı

İstanbul'da 1 Nisan'da başlayan Lale Festivali'nin en önemli organizasyonlarından olan Lale Kupası Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası başladı. İstanbul'daki 16 üniversitenin katılımıyla 24-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak Lale Kupası’nda toplam 240 sporcu ter döküyor.

Lale Kupası maçları, Maltepe’de bulunan İBB Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri içinde oluşturulan kumsal spor alanında yapılıyor. Kalıcı olarak yapılan 2 kum sahada yıl boyunca organizasyonlar yapılabilecek. Organizasyonda toplam 32 maç yapılacak, şampiyon takım puan usulü ile belirlenecek. Turnuvayı ilk 3 sırada tamamlayan takımlar ödüllendirilecek.

Turnuvada müsabakalar 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Turnuva boyunca yapılacak tüm karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:31
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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