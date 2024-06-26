13 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman polis ekipleri tarafından, uyuşturucu suçundan 13 kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Adıyaman polis ekipleri tarafından, uyuşturucu suçundan 13 kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Konu hakkında emniyetten yapıla açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.Ö isimli sahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 13 yıl hapis cezası ile aranması olduğu tespit edilmiş, şahıs gerekli işlemleri yapılarak ceza infaz kurumuna teslimi sağlanmıştır." denildi. (İLKHA)