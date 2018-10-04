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13 ilde FETÖ operasyonu! 12 rütbeli asker gözaltında

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ParalelDevlet Yapılanması'na yönelik operasyonda,11'i muvazzaf 12 askergözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:45
13 ilde FETÖ operasyonu! 12 rütbeli asker gözaltında

Merkezi Samsun olmak üzere 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü  telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11'i muvazzaf 12 asker  gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye  yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri,  Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla  irtibat kurdukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların  bulunduğu 11 asker ile meslekten istifa etmiş bir asker gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:45
  1. Van
  2. Tunceli
  3. Samsun
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Hakkari
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Bursa
  11. Bitlis
  12. Ankara
  13. Adıyaman
  14. FETÖ/PDY
  15. FETÖ operasyonu
  16. FETÖ'nün mahrem yapılanması
  17. FETÖ'cü askerler
  18. gözaltılar var

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