13 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış endişe uyandırıyor. Bugün açıklanan 13 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 176 bin 677'ye çıktı.

14 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 4 bin 792 oldu. Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 92 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 586 bin 995'i buldu.

985 kişi iyileşti

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 985 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan 684 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 284 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Bakan Fahrettin Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" ifadelerini kullandı.