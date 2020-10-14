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Yerel 13 Ekim fotoğraf sergisiyle kutlandı
Yerel

13 Ekim fotoğraf sergisiyle kutlandı

TBMM tarafından Ankara’nın başkent olarak ilan edildiği 13 Ekim 1923 tarihinin üzerinden 97 yıl geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:21:00 -
13 Ekim fotoğraf sergisiyle kutlandı

Akyurt Belediyesi Ankara’nın Başkent oluşunu Cumhuriyet Meydanı’ndaki Ankara Fotoğrafları Sergisi ile kutladı. Sergide Akyurtluların evlerindeki arşivlerden çıkan, yarım asırdan fazla tarihe sahip Akyurt fotoğrafları da yer aldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sergiyi dolaştı, Akyurtlularla birlikte eski Akyurt fotoğraflarından birinde görünenlerin kim olduğunu bulmaya çalıştı. Başkan Hilal Ayık etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi “Ankara’mız bildiğiniz gibi seymenler diyarı, vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle Kurtuluş Savaşı’na büyük destek vermiş, varını yoğunu vatanı için harcayan bir şehirdir. 100 yıl öncesinin stratejik koşullarında merkez olmaya en müsait kenttir. Bu özellikler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından iyi değerlendirilmiş, maddi ve manevi desteği de göz önünde bulundurularak Ankara hak ettiği başkent unvanına kavuşmuştur. Bu nedenle 13 Ekim günü Ankaralılar için çok önemlidir. Biz de bugünü çok güzel bir şekilde değerlendirerek Ankara fotoğraflarından oluşan bir sergi açtık. Tamamı yarım asırdan fazla tarihe sahip fotoğraflardan 4 tanesi Akyurt fotoğrafı. Bunlardan bir tanesi var ki Akyurt’un merkezine eskiden verilen ad olan Hanlar Önü’nde çekilmiş. Birkaç kişi bir ata nal çakıyor, çocuklar seyrediyor. Biz sergiyi gezerken Akyurt’un ileri gelenleri ile bu fotoğraftakileri tanımaya çalıştık ancak bulamadık. Bunun için sosyal medya hesaplarımızdan bu fotoğrafı paylaşarak Akyurtluların yorumlarıyla fotoğraftakileri bulmaya çalışacağız. Bu vesileyle güzel Ankara’mızın başkent oluşunun 97’nci yıl dönümünü kutluyor, nice güzel 13 Ekim’lerde bir arada olmayı temenni ediyorum.”

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