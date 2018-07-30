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13 bin 31 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 65 bin 155 TL olan 13 bin 31 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
13 bin 31 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayı içerisinde kaçakçılık suçlarına yönelik icra edilen faaliyetlerde, piyasa değeri yaklaşık 65 bin 155 TL olan 13 bin 31 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgisi olan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
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