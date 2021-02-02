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Yerel 12'nci kattan düşen kızın feci ölümü
Yerel

12'nci kattan düşen kızın feci ölümü

Adana'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, 12'nci katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:53:00 -
12'nci kattan düşen kızın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Beril Sert dün öğleden sonra 12. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre burada duran Sert daha sonra telefonuna bakmaya başladı. Bu sırada Sert dengesini kaybederek balkondan düştü. Beton zemine düşen Sert’i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın kendisiyle birlikte düşen telefonu da parçalandı. Olayı duyup eve gelen anne Tülay Sert gözyaşlarına boğuldu.

Beril Sert’in cenazesi polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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