129 maçtır kazanamayan takım! İlk puanını da maalesef bizden almışlar...

Dün akşam Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Kuzey İrlanda'ya 2-0 kaybeden San Marino'nun galibiyet hasreti 129 maça çıktı.

İtalya Yarımadası’nda bulunan ve Avrupa’nın sayılı mikrodevletlerinden olan San Marino’da tek milli takımı olan spor branşı futbol. Tüm dikkatler futbolda olsa dahi ülke, uluslararası arenadaki başarısızlıklarıyla biliniyor.

1990’da ilk resmi müsabakasına çıkan San Marino milli takımı tarihi boyunca oynadığı maçlardan sadece 1’ini kazanabildi. Takım tarihindeki ilk ve tek galibiyetini ise 28 Nisan 2004'te Lihtenştayn'la oynadıkları hazırlık maçını 1-0 kazanarak elde etti.

19 yıldır maç kazanamıyor!

San Marino bu tarihten sonra oynadığı 129 maçta galibiyet yüzü görmedi ve 5 beraberlik, 124 mağlubiyet aldı.

Bu periyotta 17 gol atan San Marino kalesinde ise 526 gol gördü.

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San Marino'nun ilk puanı Türkiye'den

Mavi-Beyazlılar, 1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye karşısında tarihi başarılar kazanmıştı.

1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye, San Marino ile karşılaştı. Maçı Ay-Yıldızlılar 4-1 kazandı. Ancak maçın enteresan olaylarından biri, San Marino Milli Takımı'nın, tarihindeki 2. golünü ağlarımıza göndermesi oldu.

Öte yandan Mavi-Beyazlılar, elemelerdeki rövanş maçında Milli Takımımız ile berabere kalarak tarihindeki ilk resmi puanını kazandı.