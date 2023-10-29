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Aktüel

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Yeniakit Publisher
2023-10-29 16:16:00 - 2023-10-29 16:20:53
128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

128 yıllık Pensilvanyalı mumya "Stoneman Willie" adıyla anılan mumyalanmış adam, yüzlerce yıl aradan sonra toprağa verilecek. Zengin ailesini korumak için kimliğini saklayan bir yankesiciydi, yanlışlıkla mumyalandı.

ABD'de hayatını kaybettikten sonra "kazara" mumyalanan hırsızın naaşı, bu hafta yaklaşık 128 yıl sonra toprağa verilecek.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Reading kentinde yer alan bir hapishanede, küçük çaplı hırsızlıktan hüküm giyen adam, 19 Kasım 1895'te alkole bağlı böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybettikten sonra "tesadüfen" mumyalanan hırsızın naaşı, yaklaşık 128 yıldır Auman's Cenaze Evi'nde muhafaza ediliyordu.

Siyah takım elbisesi, kırmızı kuşağı ve papyonuyla beyaz bir tabutun içinde sergilenen "Stoneman Willie" adlı mumyanın gerçek kimliği, tutuklandığı sırada yetkililere sahte isim verdiği için bilinmiyordu.

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Yorumlar

Şevki

Cumhuriyetin 100 yılında bu kadar anlamlı haber olamazdı bizde hırsızları mumyalayalım (CeHaPe'yi)

totoş iti olmasın

sakın bu pelsilvanyalı hırsız buradan giden ş***fsiz sümüklü olmasın zaten uzun süredirde piyasada yok
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