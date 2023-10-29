128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay
128 yıllık Pensilvanyalı mumya "Stoneman Willie" adıyla anılan mumyalanmış adam, yüzlerce yıl aradan sonra toprağa verilecek. Zengin ailesini korumak için kimliğini saklayan bir yankesiciydi, yanlışlıkla mumyalandı.
ABD'de hayatını kaybettikten sonra "kazara" mumyalanan hırsızın naaşı, bu hafta yaklaşık 128 yıl sonra toprağa verilecek.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Reading kentinde yer alan bir hapishanede, küçük çaplı hırsızlıktan hüküm giyen adam, 19 Kasım 1895'te alkole bağlı böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybettikten sonra "tesadüfen" mumyalanan hırsızın naaşı, yaklaşık 128 yıldır Auman's Cenaze Evi'nde muhafaza ediliyordu.
Siyah takım elbisesi, kırmızı kuşağı ve papyonuyla beyaz bir tabutun içinde sergilenen "Stoneman Willie" adlı mumyanın gerçek kimliği, tutuklandığı sırada yetkililere sahte isim verdiği için bilinmiyordu.
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