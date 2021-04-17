'128 milyar nerede?' provokasyonu devam ederken... TBMM'de dikkat çeken Erdoğan afişleri!
CHP'lilerin, '128 milyar dolar nerede?' provokasyonu devam ederken, AK Parti milletvekilleri TBMM'deki odalarının kapılarına, 'Love Erdoğan' yazılı afişler astılar.
Muhalefetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki, '128 milyar dolar nerede?' provokasyonu devam ederken, porovokasyona karşılık AK Partili milletvekilleri, TBMM'deki kapılarına 'Love Erdoğan' yazılı afişler astı.
289 AK Parti Milletvekili'nin kapısına asılan afişler şöyle:
Bir tokat da Ağrılılardan gelmişti!
'128 milyar dolar nerede?' provokasyonuna bir tokat da önceki gün Ağrı'dan gelmişti. Ağrılılar, kentin bilboardlarına, "Vatandaş soruyor: CHP'nin taciz ve tecavüz faillere nerede?" yazılı afişler asmıştı.