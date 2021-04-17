  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem '128 milyar nerede?' provokasyonu devam ederken... TBMM'de dikkat çeken Erdoğan afişleri!
Gündem

'128 milyar nerede?' provokasyonu devam ederken... TBMM'de dikkat çeken Erdoğan afişleri!

CHP'lilerin, '128 milyar dolar nerede?' provokasyonu devam ederken, AK Parti milletvekilleri TBMM'deki odalarının kapılarına, 'Love Erdoğan' yazılı afişler astılar.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 17:44:00 -
'128 milyar nerede?' provokasyonu devam ederken... TBMM'de dikkat çeken Erdoğan afişleri!

Muhalefetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki, '128 milyar dolar nerede?' provokasyonu devam ederken, porovokasyona karşılık AK Partili milletvekilleri, TBMM'deki kapılarına 'Love Erdoğan' yazılı afişler astı.

289 AK Parti Milletvekili'nin kapısına asılan afişler şöyle:

Bir tokat da Ağrılılardan gelmişti!

'128 milyar dolar nerede?' provokasyonuna bir tokat da önceki gün Ağrı'dan gelmişti. Ağrılılar, kentin bilboardlarına, "Vatandaş soruyor: CHP'nin taciz ve tecavüz faillere nerede?" yazılı afişler asmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’
Medya

Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman’da Dündar Bey’i oynayan ve diziden ayrılan Ragıp Savaş Bozdağ Film Youtube kanalına a..
İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!
Dünya

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

Rus ordusuna bağlı birliklerin Tel Rifat’ı terk etme kararının ardından, yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurlarının yerleştiği öğrenildi...
Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı
Dünya

Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı

Rusya'dan sabah saatlerinde Ukrayna’yı kızdıracak hamle geldi. İstihbarat birimleri Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu için harekete ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay