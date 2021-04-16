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Ekonomi 128 milyar dolar nerede? diye soranlar utansın
Ekonomi

128 milyar dolar nerede? diye soranlar utansın

Koronavirüs salgın sürecinde devlet desteğiyle yapılan yardımların miktarını gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 60 Milyar TL'nin üzerinde bir destek verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 00:46:00 - 2021-04-16 06:01:02
128 milyar dolar nerede? diye soranlar utansın

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz. Her zaman “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünal paylaştığı tablo şu şekilde:

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 111 Bin 254 Miktar: 2 Milyar 111 Milyon 254 Bin TL

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 316 Bin 10 Miktar: 2 Milyar 316 Milyon 10 Bin TL

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 61 Bin 527 Miktar: 2 Milyar 61 Milyon 527 Bin TL

Biz Bize Yeteriz Türkiye Hane: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 77 Bin 365 Miktar: 2 Milyar 77 Milyon 365 Bin TL

Kısa Çalışma Ödeneği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 765 Bin 541 Miktar: 31 Milyar 563 Milyon 334 Bin 292 TL

Nakdi Ücret Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 548 Bin 335 Miktar: 10 Milyar 240 Milyon 917 Bin 966 TL

İşsizlik Ödeneği Kişi: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 Milyon 48 Bin 409 Miktar: 5 Milyar 634 Milyon 259 Bin 143 TL

Normalleşme Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 183 Bin 435 Miktar: 4 Milyar 34 Milyon 225 Bin 189 TL

Toplam rakamın 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL olduğunu açıkladı.

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Yorumlar

Putsavar

Boşverelim imansız kafirleri işimize bakalım
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İstanbul

Kardeşim; verdim dediğiniz para işçinin parası işsizlik fonundan çok büyük oranı karşılandı kimi kandırıyorsunuz,benim paramı bana verirken hava atmayın 128 milyar MB tarafından bankalara kullandırılır ve vatandaşlar satın aldı bilgi Nurettin Canikli.
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