'128 milyar dolar nerede' diye soran CHP’lilere büyük şok! "İlhan Kesici’ye sorun o biliyor"

Yalan siyasetin merkezi CHP uzun süredir kamuoyunda, '128 milyar dolar nerede?' şeklinde bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyor. Birçok isim 'Kayıp rezerv söz konusu olamaz' diye açıklamalar yapsa da CHP ısrarla algı operasyonuna devam etti. Ancak, CHP'nin yalanını parti içindeki en etkili isimlerden olan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tam anlamıyla çökertti. Kesici, "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" dedi.

Kesici'nin yaptığı "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. Ama şunu söyleyeyim kaybolmaz." açıklamasını köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "E şimdi hükümet tarafı... 128 milyar dolar nerede” diye soran CHP’lilere.. “İlhan Kesici’ye sorun, o biliyor” derse... " dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı;

CHP, ne güzel bir şey tutturmuştu!

“128 milyar dolar nerede” diye...

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128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.

Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.

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İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...

Bu algının daha da pekişmesine olağanüstü katkı sunuyorlardı.

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Derken... Birden...

CHP’li İlhan Kesici, üstelik CHP’ye yakın bir TV kanalında...

Bütün sihri bozan bir çıkış yapıverdi.

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“128 milyar dolar kaybolmaz” dedi. “Okumayı bilenler girerler Merkez Bankası bilançosuna, ne olup bittiğini görürler” dedi. “Her şey kayıt altındadır. Devletin kayıtlarındadır” dedi.

Dedi de dedi yani.

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E şimdi hükümet tarafı...

“128 milyar dolar nerede” diye soran CHP’lilere...

“İlhan Kesici’ye sorun, o biliyor” derse...

Ne olacak?

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Ne yaptınız İlhan Bey?

Büyüyü bozdunuz, sihri kaçırdınız, sürüp giden algıyı darmadağın ettiniz vallahi.