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Gündem 128 milyar dolar kayıp iftirasına Fahrettin Altun'dan cevap!
Gündem

128 milyar dolar kayıp iftirasına Fahrettin Altun'dan cevap!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun '128 milyar dolar' açıklamasını alıntılayarak, "Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok" paylaşımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 18:30:00 -
128 milyar dolar kayıp iftirasına Fahrettin Altun'dan cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başta CHP olmak üzere muhalefetin '128 milyar dolar kayboldu' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "128 milyar dolar kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu da yanıt vermişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt vermişti. Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

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