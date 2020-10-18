  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 TL ceza
Yerel

1247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 TL ceza

Sadece Düzce'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:11:00 -
1247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 TL ceza

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde birçok tedbir hayata geçirildi. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararlarına göre yapılan denetimlerde maske takmayan, maske kurallarına uymayan kişilere yönelik uygulama yapıldı. Düzce’de özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Hastane Caddesi üzerinde denetimler resmi ve sivil olarak gerçekleştirildi.

Tedbirler kapsamında Düzce’de il genelinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden alınan bilgilere göre, Düzce’de il genelinde bin 247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 bin lira ceza yazıldı. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası maske takmayan ve maske kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara cezaların kesilmeye devam edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Dünya

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun kuşatma altında olduğuna dair iddialara ilişkin ..
AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!
Dünya

AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!

Azerbaycan'la gerçekleştirdiği müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına devam eden ve son olarak Gence ve Mingeçe..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay