124 emekli amiralden Biden'a mektup!

ABD'de 124 emekli amiral ve general, Kasım 2020 seçimlerinde yasal yollarla seçilmediği belirtilen ABD Başkanı Joe Biden'a açık bir mektup yazdı. Seçimlere hile karıştırıldığı ve Marksist diktatörlüğe doğru ilerlendiği gerekçesiyle kaleme alınan mektupta, "Ulusumuz büyük bir tehlike içinde" denildi. Mektupta, "Anayasal Cumhuriyetimizin hayatta kalması için savaşıyoruz. Çatışma, sosyalizm ve Marksizm taraftarları ile anayasal özgürlük ve özgürlük taraftarları arasındadır" ifadeleri kullanıldı.

2020 seçimleri sırasında 317 emekli tarafından 'Kıdemli Askeri Liderlerden Açık Mektup' yazıldığı belirtilerek, "Generaller ve amiraller, 2020 seçiminin ülkenin kurulmasından bu yana en önemli seçim olabileceğini söyledi. Demokrat Parti'nin sosyalistleri ve Marksistleri kucaklamasıyla tarihsel yolumuz tehlikede. Maalesef bu ifadelerin doğruluğu, seçim sürecinden başlayarak hızlı bir şekilde ortaya çıktı" denildi.

Halkın iradesini doğru bir şekilde yansıtan adil ve dürüst seçimlerin yapılması gerektiğine vurgu yapılan mektupta, "Seçim bütünlüğü, yasal oy kullanılmasını ve sayılmasını gerektirir. Yasal oylar, meclisin onaylı kontrolleri tarafından devlet kimlikleri, doğrulanmış imzalar kullanılarak tanımlanır. Bugün birçok kişi, adil ve dürüst seçimlerden kaçınmak için bu tür sağduyulu kontrolleri ırkçı olarak adlandırıyor. Uygunluğun kanıtını bastırmak için ırkçı terimler kullanmak başlı başına bir gözdağı taktiğidir. Buna ek olarak, bütünlüğün sağlanması için seçim süreçlerimizde 'hukukun üstünlüğü' ilkesi uygulanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "FBI ve Yüksek Mahkeme, seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve 2020'de olduğu gibi bunları gözardı etmemelidir" denildi.

Seçimlerin yanı sıra Biden yönetiminin anayasal haklara saldırı başlattığı öne sürülen mektupta, "Kongre'yi atlayarak 50'den fazla icra kararı hızla imzalandı ve çoğu önceki yönetimin etkili politikalarını ve düzenlemelerini tersine çevirdi. Dahası, aşırı kısıtlamalar, okul ve iş yerlerinin kapatılması, yazılı ve sözlü ifadelerin sansürlenmesi gibi temel haklarımıza yönelik doğrudan saldırılardır" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "Sosyalizme ve Marksizm'e karşı hareket edecek, Anayasal Cumhuriyetimizi destekleyen ve özel çıkarlara veya aşırılık yanlısı gruplara değil, tüm Amerikalılara, özellikle orta sınıfa odaklanırken mali açıdan sorumlu bir yönetimde ısrar eden politikacıları desteklemeli ve sorumlu tutmalıyız" önerisinde bulunuldu.

Açıklamanın devamında diğer ulusal güvenlik sorunlarına değinilerek, öneriler sıralandı.