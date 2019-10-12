12.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...12 Ekim 2019 Cumartesi 07:05
VAHYİN DİLİNDEN
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَٓاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَۚ
وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَۜ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın."
"Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun."
(Şuara Suresi, âyet: 183-184) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cennete gireceğinize kefil olayım:
1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.
2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.
3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.
4) Namusunuzu koruyun.
5) Gözlerinizi haramdan sakının.
6) Haramın her türlüsünden çekinin."
(Mûsned, V/323)
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