0553 313 94 23

12.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 06:15
12.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌۚ فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّۜ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُۜ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰىۘ وَاتَّقُونِ يَٓا اُو۬لِي الْاَلْبَابِ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur.

Ne hayır işleseniz Allah onu bilir.

Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır.

Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri!"

( Bakara Suresi, âyet:197)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

“Kestiğini Allah’tan başkası adına kesene, Allah lânet etsin” 

 (Müslim, Edâhî, 43-45; Nesâî, Dahâyâ, 34)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 06:15
  1. 12.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 197
  3. Arafat
  4. azık
  5. başkası adına kurban
  6. lanet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emet’te trafik kazası: 3 yaralı
    1. Emet’te trafik kazası: 3 yaralı
    2. 12.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Arjantin'deki ön seçim sonuçları..
    4. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ön..
    5. Arjantin'deki ön seçimlerde..
    6. Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia..
    7. Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki..
    8. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    9. Adana'da taciz iddiası
    10. Kırşehir’de kaza7 yaralı
    11. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    12. Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda..
    13. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    14. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    15. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    16. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    17. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    18. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    19. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    20. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    21. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    22. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    23. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    24. Futbol: Hazırlık maçı
    25. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    26. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    27. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    28. Din görevlisi olmayınca bayram..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019
    30. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün