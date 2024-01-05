1200 adet IRIS-T füzesi güç katacak, devreye alınıyor! O ülke savaş moduna girdi: Kimse bunu beklemiyordu! Açıklaması

Almanya, 1200 adetten fazla IRIS-T Füzesi tedarik etmeye karar verdi. IRIS-T füzelerinin tedariki için Alman Ordusu ile Diehl şirketi arasında çerçeve sözleşme imzalandı.

Sözleşme, uzun süredir IRIS-T konsorsiyumu lideri olan Almanya’nın ek talebini karşılamak üzere Alman Ordusu bünyesinde yer alan IRIS-T Proje Yönetim Ofisi (PMO) tarafından çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildi. Sözleşmenin tutarının, yaklaşık olarak 500 milyon dolar bandında olduğu üzerinde duruluyor.

IRIS-T (InfraRed Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled), Diehl Defence şirketi liderliğinde; İsveç, İspanya, İtalya, Yunanistan, Norveç ve Avusturya’dan endüstri konsorsiyumu ortakları ile iş birliği içinde geliştirilen ve üretilen kısa menzilli havadan havaya füze olarak biliniyor.

Proje kapsamında 2005 yılından bu yana 5.000’den fazla IRIS-T füzesi üretildi. Füze, Eurofigther Typhoon savaş uçağının standart silahları arasında yer alıyor ve F-16, Gripen, Tornado, EF-18, KF-21, F-5E, FA50 ve IAR-99 platformlarına entegre edildi. Sadece düşman savaş uçaklarına değil, aynı zamanda havadan havaya ve karadan havaya füzelere de angaje olabiliyor.

360 derece angajman kabiliyetine sahip füzenin menzili, açık kaynaklarda azami 40 kilometre olarak geçiyor.