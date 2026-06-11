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Yerel 12 yaşındaki Yunus gölette hayatını kaybetti
Yerel

12 yaşındaki Yunus gölette hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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12 yaşındaki Yunus gölette hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ailesinin arıcılık yaptığı bölgede bulunan gölete düşen 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu boğuldu.

Diyarbakır’da ailesinin arıcılık yaptığı bölgede bulunan gölete düşen 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu’ndan kötü haber geldi. Çevrede bulunanlar tarafından göletten çıkarılan Demiroğlu, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca Demiroğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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